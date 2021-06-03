توظيف مالي لمبلغ 9.2 مليار درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الخميس، أربع عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تتعلق بتوظيف مبلغ 700 مليون درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 1,07 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن العملية الثانية تهم توظيف مبلغ 8 ملايير درهم لمدة 7 أيام بسعر فائدة نسبته 1,51 في المائة.

أما العمليتان الثالثة والرابعة، يضيف البلاغ، فتتعلقان بتوظيف على التوالي بمبلغ 400 مليون درهم و 100 مليون درهم، لمدة يوم واحد، و بسعر فائدة نسبته 1,51 و1,5 في المائة.