الصباح الفني
سعيد تفرج عن “اثنين بالليل”
الأغنية الجديدة كتب كلماتها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي عادت الفنانة سميرة سعيد إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة تحمل عنوان “الساعة اثنين بالليل”، طرحت على قناتها الخاصة على “يوتوب”، وتعد من أغاني أحدث ألبومها الغنائي الجديد. وتعاملت الديفا في جديدها الفني مع تامر حسين على مستوى الكلمات، فيما عادت الألحانأكمل القراءة »
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