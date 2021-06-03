الرياضة
مولر يعود لـ “المانشافت”
أثارت عودة توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ، لمنتخب ألمانيا، جدلا كبيرا، بعد إبعاده منذ 2018، إثر الإقصاء المرير من الدور الأول من كأس العالم بروسيا. وقرر خواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، إعادة مولر، بعدما تعرض لانتقادات شديدة بسبب إبعاده، وتعرض لهزائم لم تكن متوقعة أخيرا. ويملك مولر 100 مباراة دوليةأكمل القراءة »
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