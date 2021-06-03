اذاعة وتلفزيون
الصباحي يجمع النجوم بعيدا عن “مداولة”
قال إنه قدم اسقالته من الشركة الوطنية لتحقيق أحلامه كشف المخرج رؤوف الصباحي، بعض تفاصيل فيلم تلفزيوني جديد، يصور مشاهده في الوقت الراهن لصالح القناة “الأولى”. وأوضح الصباحي، في حديثه مع “الصباح”، أنه بعد سنوات من الاشتغال على برنامج “مداولة”، قرر تقديم استقالته من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والاشتغال علىأكمل القراءة »
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