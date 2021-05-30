حملة للتعريف بنظام الباكالوريوس في أزيلال

نظمت جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أخيرا بأزيلال، يوما إعلاميا للتعريف بنظام الباكالوريوس الجديد في صفوف الطلبة الجدد بالإقليم والتكوينات المقترحة من قبل الجامعة.

ونظم هذا اللقاء بملحقة المديرية الاقليمية للتربية والتكوين بأزيلال بتعاون مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث تم خلاله استعراض مختلف مستجدات نظام البكالوريوس والأهداف المتوخاة من إحداثه.

كما تناول الهندسة البيداغوجية للبكالوريوس ونظام الدراسة فيه والوحدات المعرفية المبرمجة بكل فصل وكذلك نظام التقويم المعتمد.

وتم خلال هذا اللقاء تعميق الدراسة والإحاطة بكافة جوانب نظام الباكالوريوس الذي ستعتمده الجامعة بدءا من شتنبر 2021، كنظام جديد بالتعليم الجامعي.

وقام بتأطير اللقاء أطر من جامعة السلطان مولاي سليمان ومن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وحضره أطر التوجيه التربوي وبعض مديري المؤسسات الثانوية التأهيلية بجماعة أزيلال وكذا عينة من تلميذات وتلاميذ الثانية باكالوريا.

يذكر أن جامعة السلطان مولاي سليمان ستفتتح الموسم الدراسي المقبل كلية متعددة التخصصات بأزيلال، وذلك في سياق برنامجها الاستراتيجي الذي يهم فتح كليات على صعيد الجهة لتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة .

ويعد نظام الباكالوريوس ورشا وطنيا استراتيجيا سيتم تفعيله بطريقة تدريجية انطلاقا من الدخول المقبل قصد ضمان جميع شروط نجاحه.