جهة الرباط-سلا … 73 ألف و490 مترشحا لاجتياز امتحانات الباكالوريا

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن عدد المترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2021 بالجهة بلغ ما مجموعه 73 ألف و490، بزيادة قدرها 18 في المائة بالمقارنة مع عدد المترشحين بالموسم الماضي.

وحسب بلاغ للأكاديمية، فأن مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي على صعيد الجهة وصل إلى 40 ألف و48 مترشحا، فيما بلغ مجموعهم بالنسبة للتعليم الخصوصي 7640 مترشحا، مضيفا أن هذه الامتحانات لدورة 2021 تعرف مشاركة 25 ألف و802 مترشحا حرا.

وعبأت الأكاديمية أكثر من 25 ألف إطار ومتدخل لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، من بينهم 5 آلاف أستاذا مكلفين بعملية التصحيح بحوالي 45 مركزا موزعة على المديريات السبع بالجهة، مع تمكين الأساتذة من القيام بعملية التصحيح خارج مديرياتهم الأصلية بناء على بطاقة الرغبات.

وبخصوص توزيع أعداد المترشحين على المديريات الإقليمية، فقد بلغ عددهم 10 آلاف و230 مترشحا (بنسبة 14 بالمائة) بالرباط، و17 ألف و711 مترشحا (24 بالمائة) بالمديرية الإقليمية بسلا، و10 آلاف و800 (15 بالمائة) بالمديرية الإقليمية للصخيرات-تمارة، و9034 (12 بالمائة) بالمديرية الإقليمية للخميسات، و13 ألف و543 (18 بالمائة) بالمديرية الإقليمية للقنيطرة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالمديرية الإقليمية لسيدي سليمان 3940 (5 بالمائة)، و8232 مترشحا (11 بالمائة) بالمديرية الإقليمية لسيدي قاسم.

من جانب آخر، بلغ عدد الترشيحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا دورة 2021 في صفوف التلاميذ ذوي إعاقة الخاصة 259 تلميذا وتلميذة سيجتازون الاختبار الوطني، مستفيدين من عملية تكييف الامتحانات، فيما بلغ عدد المترشحين بالمؤسسات السجنية 155 مترشحا موزعين على السجن المركزي بسلا (42 مترشح) والسجن المركزي بالقنيطرة (86) والسجن المحلي بالخميسات (27).

والتزاما بالتوجيهات الوزارية ودفتر المساطر المنظم لمجريات الامتحان الوطني للبكالوريا، أفادت الأكاديمية بأنه سيتم تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.

وحسب نوعية الشعب، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات بالقطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية 37 ألف و684 مترشحا (بنسبة 51,28 في المائة)، بينهم 22 ألف و968 مترشحا سيجتازون هذه الاختبارات بالمسالك الدولية خيار فرنسية و96 خيار إنجليزية و1212 بالمسالك المهنية، فيما بلغ عدد المرشحين بقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل 35 ألف و806 (بنسبة 48,72 في المائة).

وبخصوص مراكز الامتحان، فقد بلغ عددها 293 مركزا موزعة على 37 مركزا بالرباط (4 قاعات رياضية و7 مدرجات جامعية)، و65 مركز إجراء بسلا ضمنها قاعة رياضية واحدة، و55 مركزا بالصخيرا- تمارة منها قاعة رياضية واحدة، و42 مركزا بالخميسات منها قاعتين رياضيتين، و48 مركزا بالقنيطرة منها قاعة رياضية واحدة، و13 مركزا بسيدي سليمان، و33 مركزا بسيدي قاسم بقاعة رياضية واحدة.