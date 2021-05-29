البطولة الاحترافية … الترتيب

في ما يلي ترتيب أندية القسم الثاني للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم (2020-2021)، عقب إجراء مباريات اليوم السبت لحساب الدورة ال 24.

الفرق……………النقاط………….المباريات

1- الشباب السالمي …..44 ……….. 24

2- أولمبيك خريبكة …… 42………….24

3- أولمبيك الدشيرة …. 41………….24

4- اتحاد تواركة ………..38 …………24

5- وداد فاس …………..36 ……….. 23

6- سطاد المغربي ….. 35 ……….. 23

7-اتحاد الخميسات …..34 ……….. 23

8- جمعية سلا …….. 32 ………… 24

9- رجاء بني ملال ……31 …………24

10- الراسينغ البيضاوي … 28 …… 24

— النادي القنيطري ……..28…….. 23

12- شباب بن جرير ….. 27 ………24

13- الكوكب المراكشي … 25 ……24

–شباب أطلس خنيفرة … 25 ….. 23

15-الاتحاد البيضاوي …….21……. 23

16-وداد تمارة ………….. 18 …….24