أخبار 24/24
البطولة الاحترافية … الترتيب
في ما يلي ترتيب أندية القسم الثاني للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم (2020-2021)، عقب إجراء مباريات اليوم السبت لحساب الدورة ال 24.
الفرق……………النقاط………….المباريات
1- الشباب السالمي …..44 ……….. 24
2- أولمبيك خريبكة …… 42………….24
3- أولمبيك الدشيرة …. 41………….24
4- اتحاد تواركة ………..38 …………24
5- وداد فاس …………..36 ……….. 23
6- سطاد المغربي ….. 35 ……….. 23
7-اتحاد الخميسات …..34 ……….. 23
8- جمعية سلا …….. 32 ………… 24
9- رجاء بني ملال ……31 …………24
10- الراسينغ البيضاوي … 28 …… 24
— النادي القنيطري ……..28…….. 23
12- شباب بن جرير ….. 27 ………24
13- الكوكب المراكشي … 25 ……24
–شباب أطلس خنيفرة … 25 ….. 23
15-الاتحاد البيضاوي …….21……. 23
16-وداد تمارة ………….. 18 …….24