احتقان نقابي قبيل انتخابات المكتب الوطني للمطارات

احتج أعضاء النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن سلوكات بدرت من نقابة منافسة، بمحاولة إقحام الإدارة في انتخابات سابقة لأوانها، بخصوص استحقاقات مندوبي الأجراء المزمع تنظيمها في 16 يونيو المقبل.

ووجهت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، رسالة على الإدارة جاء فيها إنه في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة العامة على تهيئ الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخاب مندوبي الأجراء في جو نزيه وشفاف، مع اقتراب موعد

هذه الاستحقاقات المزمع عقدها يوم 16 يونيو 2021، تقوم إحدى النقابات باستغلال اجتماعكم بها، وتحوره إلى دعاية وحملة انتخابية سابقة لأوانها مُحاولة إقحام الإدارة العامة في هذه المناورة.

وأضافت الرسالة أن النقابة المهنية أصدرت بلاغا لا يمت للحقيقة بصلة، سردت فيه عدة نقط ، كانت لَما يناهز السنتين، تعتبرها عدم ممكنه التحقق وتتذرع طيلة تلك المدة بالأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، واليوم مع اقتراب موعد الانتخابات، التي تمر في ظل الأزمة نفسها، غيرت من لهجتها لتمويه الشغيلة وإعطاء وعود واهية، لاستمالة أصواتها مقحمة دائما الإدارة العامة والمديريات التابعة لها.

وختمت الرسالة بنداء إلى المديرة العامة أكدت فيه أن الفترة القصيرة والحساسة المتبقية لموعد انتخاب مندوبي الأجراء

تجعل كل النقابات المتواجدة بالمؤسسة تصطف عند نقطة الانطلاق نفسها، خلافا لما تحاول تلك النقابة المكورة إيهام الإدارة العامة به، مطالبة بإعطاء أوامر لكل الجهات الإدارية المعنية من أجل إيقاف جميع اللقاءات، التي قد تكون مقررة مع أي نقابة بما فيه نقابتنا إلى ما بعد 16 يونيو المقبل، لقطع الطريق على كل من يحاول تمرير مغالطات وتقديم وعود كاذبة لخدمة الحملة الانتخابية.

(م. ص)