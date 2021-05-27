“فيفا” … المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال34

حافظ المنتخب المغربي على مركزه ال34 في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم ،الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” برسم شهر ماي، بمجموع 1479.32 نقطة.

وعلى الصعيد الإفريقي، حل أسود الأطس في الرتبة الخامسة وراء منتخبات السينغال (المرتبة 22)، وتونس (المرتبة 26)، ونيجيريا (المرتبة 32)، والجزائر (المرتبة 33).

أما عربيا فجاء الفريق الوطني ثالثا على التوالي خلف منتخبي تونس والجزائر.

ولم يطرأ أى تغير على ترتيب المنتخبات الخمسة الأوائل، حيث ظل منتخب بلجيكا فى صدارة التصنيف العالمي (1783.38 نقطة) أمام منتخبات فرنسا (1757.3 نقطة) والبرازيل (1742.65) وإنجلترا (1686.78 نقطة) ثم البرتغال (1666.12).