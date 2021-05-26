وطنية
الحياني يقود لائحة اليسار في مقاطعة الرياض
حسمت فدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط في لائحة مرشحيها في الانتخابات الجماعية بمقاطعة الرياض أكدال بالرباط، باختيار عمر الحياني، المستشار بالمجلس خلال الولاية الحالية. وأكد الحياني في تصريح لـ”الصباح” أن مناضلي الفدرالية حسموا في اختياره وكيلا للائحة، خلفا لعمر بلافريج، الذي قرر عدم تقديم ترشيحه، سواء في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية.أكمل القراءة »
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