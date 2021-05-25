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أمريكا تساهم في ترميم “قلعة الطوريس”
قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي حوالي 170 ألف دولار، لاستثماره في استكمال مرحلة الترميم النهائي للموقع الأثري “قلعة الطوريس” ببني بوفراح. وزار دافيد غرين، القائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية بالرباط المعلمة التاريخية، التي يعود تاريخ بنائها للقرن الثالث عشر الميلادي، وتعتبرأكمل القراءة »
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