بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الجمعة)، على وقع الارتفاع، حيث ربح مؤشرها الرئيسي مازي 0,23 في المائة ليستقر في 12.077,42 نقطة.

ففي مستهل الجلسة، سجل مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نموا بـنسبة 0,27 في المائة ليستقر عند 986,41 نقطة، فيما ارتفع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ب 0,24 إلى 9.826,49 نقطة.

ومن جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” ارتفاعا بنسبة 0,22 في المائة ليستقر عند 914,20 نقطة.