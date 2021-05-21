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اذاعة وتلفزيون

فنانون في ضيافة الأحرار

منذ 21 ثانية
استقبل عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء الماضي، مجموعة من الفنانين المغاربة، من أجل مناقشة الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهل القطاع، وأيضا لتشجيعهم على الالتحاق بحزبه. وحضر اللقاء الذي عقده أخنوش، مجموعة من الفنانين المغاربة، على رأسهم الممثل سعد التسولي وزوجته فاطمة خير، وبنعيسى الجراري، وسعيد أيتأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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