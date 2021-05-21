خاص
المتحف اليهودي رافعة سياحية
المهنيون يعولون على المغاربة اليهود لتحريك عجلة السياحة والمدينة تتصالح مع التاريخ بعد ركود سياحي قارب سنتين بالمغرب، بسبب الجائحة يعول المهنيون في عدة مدن، وأبرزها العاصمة العلمية فاس، على تقدم إستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، من أجل استقبال آلاف السياح اليهود، الذين يقصدون المزارات والأضرحة اليهودية، خاصة بعد ترميمأكمل القراءة »
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