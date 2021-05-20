وطنية
الحكومة تتخلى عن 20 ألف طفل معاق
أنقذت مؤسسة التعاون الوطني، الاثنين الماضي، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من فضيحة محققة، حين بادرت إلى صرف منحة 2020 المخصصة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في وقت تتماطل الوزيرة في صرف مستحقاتها وتتحجج بوجود مشكل مع وزارة المالية، رغم أن الوزارتين تنتميان إلى الحكومةأكمل القراءة »
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