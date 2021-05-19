تسليم 11 حافلة نقل مدرسي لفائدة جمعيات وجماعات ترابية بمراكش

تم، أمس (الثلاثاء)، تسليم 11 حافلة نقل مدرسي لجمعيات وجماعات ترابية بعمالة مراكش، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ16 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتم تسليم حافلات النقل المدرسي بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، على هامش يوم تواصلي نظم تحت شعار “كوفيد -19 والتعليم .. الحصيلة والآفاق من أجل تحصين المكتسبات”.

وهكذا، أشرف قسي لحلو على تسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة العصبة المغربية لحماية الطفولة، وكذا لجمعية التضامن للصم والبكم بمراكش بتكلفة إجمالية قدره 656 ألف درهم.

وتروم هذه المبادرة، التي تندرج في إطار “برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة” للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى تمكين الأطفال المتخلى عنهم من الولوج إلى المدرسة وتسهيل تنقل الصم والبكم إلى مركز التكوين عرصة باني.

وبهذه المناسبة، سلم قسي لحلو مفاتيح تسع حافلات أخرى للنقل المدرسي إلى خمس جماعات تابعة لعمالة مراكش. ويتعلق الأمر بـثلاث حافلات لفائدة جماعة الوداية بقيمة 984 ألف درهم تم اقتناؤها في إطار دعم مشروع النهوض بقطاع التكوين والتعليم بالوسط القروي في هذه الجماعة، وثلاث حافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعة سعادة بتكلفة تبلغ 984 ألف درهم في إطار مشروع النهوض بقطاع التكوين والتعليم في الوسط شبه الحضري في الجماعة، بالإضافة إلى ثلاث حافلات نقل مدرسية لفائدة جماعات أكفاي وآيت إيمور وسيدي الزوين في إطار دعم التمدرس في هذه الجماعات القروية الثلاث.