العلمي: 229 مشروعا استفاد من الدعم عند الاستثمار سنة 2020

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، مولاي حفيظ العلمي، أمس (الثلاثاء) بالرباط ، أن حوالي 229 مشروعا استفاد سنة 2020 من الدعم عند الاستثمار في إطار برنامج استثمار ، الذي أطلقته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة).

وأوضح العلمي خلال ندوة خصصت لعرض حصيلة الجيل الجديد من برامج الدعم التي تنفذها مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة أن هذه المشاريع مكنت من القيام باستثمار اجمالي ب 2.8 مليار درهم وخلق 25357 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، من ضمنها 15.960 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن هذه المشاريع سجلت زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2019 (152 مشروعا) وبنسبة 138 قي المائة مقارنة ب 2018 (96 مشروعا).

وبالنسبة لبرنامج دعم الخبرة التقنية والاستشارية “مواكبة”، ارتفع عدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي استفادت خلال سنة 2020 بنسبة 98 في المائة مقارنة ب 2019 وبنسبة 78 في المائة مقارنة بعام 2018 ، بحسب العلمي.