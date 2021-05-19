الرياضة
أيت العريف مدربا للكواكب الفاسي
دخل عبد الحق أيت العريف، اللاعب السابق للوداد والرجاء والمنتخب الوطني وأندية خليجية، مجال التدريب، بالإشراف على فريق الكواكب الفاسي، الممارس في القسم الثاني هواة لكرة القدم. ويتوفر أيت العريف على دبلوم التدريب درجة «سين»، ومرشح للحصول على دبلوم درجة “باء”، وسيساعده سمير الزكرومي، اللاعب السابق للرشاد والرجاء والمغرب الفاسيأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.