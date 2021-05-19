الرياضة
الجيش يبدأ مفاوضات الداودي
الجمهور يطالب بإبعاد تونغارا وفكري وفاندربروك يمنحهما فرصة أخيرة علمت “الصباح” أن الجيش الملكي بدأ مفاوضات الاحتفاظ بجلال الداودي، المعار من الرائد السعودي، لموسمين إضافيين على الأقل. وكشف مصدر مسؤول، أن الفريق العسكري يخطط لتمديد فترة إقامة الداودي بالمركز الرياضي العسكري، بتوصية من المدرب سفين فاندربروك. وحسب المصدر نفسه، فإنأكمل القراءة »
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