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الرياضة

الروحي وحريس يغيبان أمام بركان

منذ 11 ثانية
يفتقد سريع وادي زم خدمات لاعبيه محمد الروحي وسفيان حريس، خلال المباراة، التي تجمعه اليوم (الأربعاء)، بالملعب الشرفي ببركان، أمام نهضة بركان، لحساب الدورة 18 من القسم الأول. وتعرض الروحي وحريس للإصابة في مباراة سابقة أمام مولودية وجدة. ويسترجع السريع، في المقابل، المهاجم إبراهيم البحري ومتوسط ميدانه الإيفواري نيلمار بلي،أكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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