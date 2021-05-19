حوادث
القضاء الإسباني يقفل ملف وفاة غامضة
أقفل القضاء الإسباني ملف وفاة قاصر من إفران، بمركز لإيواء المهاجرين القاصرين بسان سيباتيان بإقليم الباسك، بعد مرور أسبوعين على وفاته الغامضة. واتخذ قراره بعد ظهور نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت إليه الجثة، المنتظر تسليمها إلى عائلته لدفنها بمقبرة مدينة أزرو. وتسلمت محكمة الجنايات ببلباو تقريرا أنجزه أطباء شرحوا جثةأكمل القراءة »
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