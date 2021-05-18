توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا فوق كل من السهول الموجودة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب-شرق البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى و الجنوبية، و ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق أقصى جنوب المملكة، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة مع ضباب محلي، وستظهر بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع مرور بعض السحب العليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي على السواحل الجنوبية، وكذا فوق السهول والسواحل الوسطى، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة عموما بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 28 درجة بكل المرتفعات ، والواجهة المتوسطية، وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و 33 درجة بالمنطقة الشرقية وبسهول المحيط الأطلسي، وما بين 33 و 39 درجة بمنطقة السايس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 36 و 41 درجة بداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.