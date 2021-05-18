إحداث 31 وحدة للتعليم الأولي ببني ملال

تم إحداث ما مجموعه 31 وحدة للتعليم الأولي بإقليم بني ملال سنة 2020 في إطار مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الجهود الرامية إلى تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي.

ويندرج مشروع إحداث 31 وحدة جديدة في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، الخاص بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 12 مليون درهم، لفائدة 730 طفلا ينحدرون من المناطق الجبلية والقروية.

وبرسم سنة 2019، تم تدشين 43 وحدة للتعليم الأولي بالمناطق الجبلية على مستوى إقليم بني ملال، منها 12 وحدة اشرفت على تمويلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تبلغ 8ر1 مليون درهم لفائدة 270 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات.