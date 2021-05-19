الرياضة
الدكيك يفرض السرية على أسود القاعة
قال إن المنتخب سينافس على اللقب العربي واللاعبون جاهزون لمباراة الإمارات يفرض هشام الدكيك، الناخب الوطني، السرية على تداريب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، للحفاظ على تركيز اللاعبين أكثر أثناء مشاركتهم في منافسات البطولة العربية، التي تحتضنها مصر في الفترة الممتدة ما بين 20 و30 ماي الجاري. وعلمت «الصباح»أكمل القراءة »
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