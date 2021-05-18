الأولى
“مؤثرون” في فضائح نصب بالملايين
مسابقات وهمية للاحتيال وحساب “الحكومة” يشهر بالمشاهير لرفع المداخيل اشتد سعار نصب مشاهير، أو من يطلق عليهم لقب “المؤثرين”، بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، في الآونة الأخيرة، بالاحتيال على متتبعيهم بإطلاق مسابقات وهمية، للحصول على مبالغ مالية تقدر بالملايين في دقائق قليلة. وفضح أحد خبراء الأنظمة المعلوماتية طريقة النصب والاحتيال علىأكمل القراءة »
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