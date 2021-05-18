الرياضة
التحكيم الإفريقي يواصل “ذبح” الأندية المغربية
الرجاء يحتج على الكيني واويرو وبين مالانغو نجم المباراة تواصل مسلسل «ذبح» الأندية الوطنية في المسابقات الإفريقية، من قبل التحكيم، أول أمس (الأحد)، حين أغضب أداء الحكم الكيني بيتر واويرو، مسؤولي الرجاء الرياضي ولاعبيه، خلال مباراة الفريق بملعب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، لحساب ذهاب ربع نهاية كأس «كاف»، والتي انتهتأكمل القراءة »
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