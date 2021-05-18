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الرياضة

وجوه جديدة بالمنتخب

منذ 17 ثانية
خاليلوزيتش يخطط لاستدعاء عدلي وأيت الحاج وديوب بعد تأهيلهم ينتظر أن يستدعي وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، وجوها جديدة لمباراتي غانا وبوركينافاسو في يونيو المقبل، في سياق تحضيرات الأسود للتصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وحسمت الجامعة، ومعها خاليلوزيتش في اختيار المنتخبين المذكورين، للوقوف على جاهزية الأسود، بالنظرأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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