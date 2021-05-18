حوادث
التحريف والانحياز يلاحقان مسؤولا قضائيا
يواجه اتهامات بتحريف الوقائع و”الانحياز المفضوح” خلال مرحلة التحقيق تحوم شبهة عدم الحياد وتحريف الوقائع حول مسؤول قضائي بأكادير، خلال إشرافه على مرحلة التحقيق التفصيلي في ما يعرف بـ “ملف المرأة الحديدية”، إذ تورط، حسب دفاعها، في خروقات عديدة وانحياز مفضوح لخصمها. وكانت هذه الانتقادات موضوع شكايات تقدم بها دفاعأكمل القراءة »
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