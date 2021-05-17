وطنية
مفاجآت انتخابية في الاتحاد الدستوري
برلمانيون من أحزاب مختلفة يمنحونه جرعة أمل جديدة في انتخابات 2021 نجح محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، في استقطاب وجوه انتخابية بارزة من أجل المنافسة على احتلال الصفوف الخمسة الأولى، وإعادة الاعتبار إلى «الحصان». ويستعد الاتحاد الدستوري للاستحقاقات المقبلة في أجواء حماسية، بعيدا عن الخلافات التنظيمية التي كادت تعصفأكمل القراءة »
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