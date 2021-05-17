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حوادث

السطو على طن من مواد التنظيف بطنجة

منذ 4 ساعات
تقدمت شركة متخصصة في بيع منتوجات التنظيف، مقرها بالبيضاء، بشكاية لدى المصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة بطنجة، إثر تعرض إحدى شاحناتها لعملية سطو و”كريساج”، من قبل عصابة إجرامية تمكن أفرادها من سرقة بضائع منقولة تصل قيمتها إلى 9 ملايين سنتيم. وعلمت “الصباح”، أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائيةأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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