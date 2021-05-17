الصباح الفني
“شوف الزمان” يجمع الغافولي وبوطازوت
يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان “شوف الزمان”، الذي يعتبر هدية منه لجمهوره بمناسبة عيد الفطر. واختار الفنان زكرياء الغافولي أن تشاركه الممثلة دنيا بوطازوت في تصوير مشاهد فيديو كليب أغنية “شوف الزمان”، التي بدأ في الترويج لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، إذأكمل القراءة »
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