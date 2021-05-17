الرياضة
اليابانيون ينتفضون ضد الأولمبياد
الأطباء يرفضون استضافة المنافسة وعريضة شعبية لإلغائها عبرت نقابة الأطباء اليابانيين، نهاية الأسبوع الماضي، عن رفضها تنظيم الألعاب الأولمبية، الصيف المقبل، بسبب تخوفات من تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد. وأوضحت النقابة في بلاغ شديد اللهجة، وجه للحكومة المحلية، أن الأطباء اليابانيين يعارضون تنظيم الألعاب، “في وقت يواجه فيه الناسأكمل القراءة »
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