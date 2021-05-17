وطنية
الاتحاد يحسم في لائحة وكلاء جهة البيضاء
خلصت المنهجية التشاركية بين المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والكتابة الجهوية للحزب ذاته بجهة البيضاء سطات إلى الحسم في 95 في المائة من وكلاء اللوائح بالجهة. وكشف مصدر من الكتابة الجهوية لحزب «عبد الرحيم بوعبيد» بجهة البيضاء سطات، أن أغلب الترشيحات المقدمة لفريق المكتب السياسي، المكلف بعملية الإشراف على الاستحقاقاتأكمل القراءة »
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