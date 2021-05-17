الرياضة
عدلي مرشح لجائزة أفضل لاعب بفرنسا
رشحت الرابطة الفرنسية لكرة القدم أمين عدلي، مهاجم تولوز، المغربي الأصل والحامل للجنسية الفرنسية، لنيل جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية. وتألق عدلي هذا الموسم، وساهم في النتائج الجيدة التي حققها تولوز، وجعلته أحد أبرز المرشحين للصعود إلى بطولة القسم الممتاز. واعتبر محللون عدلي مفاجأة البطولة هذا الموسم، لصغرأكمل القراءة »
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