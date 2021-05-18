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مجتمع

1000 مقاولة جديدة بجهة بني ملال

منذ 26 ثانية
شهدت جهة بني ملال- خنيفرة إحداث 1013 مقاولة سنة 2020، بزيادة 12 في المائة من الاستثمارات مقارنة مع السنة الماضية. وتأتي المقاولات ذات المسؤولية المحدودة على رأس المقاولات المحدثة حديثا ب672 وحدة، يليها الأشخاص الذاتيون (339 وحدة)، وذلك وفق معطيات المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال. واحتل قطاع التجارة الريادة بضمهأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية
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