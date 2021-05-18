حوادث
إدانة محامية بهيأة طنجة
توبعت بأزيد من 10 تهم تتعلق بالسرقة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والسب والقذف والتهديد أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أخيرا، محامية تنتمي لهيأة المحامين بمدينة البوغاز، للاشتباه في تورطها في 5 قضايا جنحية تتضمن أزيد من 10 تهم مختلفة، وتتعلق أهمها بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين انقضى بالوفاءأكمل القراءة »
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