حوادث
المؤبد لقاتل صديقه بمكناس
المتهمة تشاجر مع الضحية والجاني دهسه مرات عديدة بسيارته قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم ثلاثيني بارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحتي الإيذاء العمدي والسياقة في حالة سكر. وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في وقت سابق،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.