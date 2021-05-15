تم اكتشاف نوع جديد من السحالي البحرية في المغرب، أطلق عليه اسم “بلوريدينس سيربينتيس”، حسب ما أفادت دراسة نشرت مؤخرا في المجلة العلمية “كريتاسيوس ريسورش”.

وشارك في اكتشاف هذا ال”موزازور”، وهو نوع من الزواحف البحرية انقرض منذ ملايين السنين، فريق من الباحثين من المغرب وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار ملخص البحث الذي نشرته مجلة (كريتاسيوس ريسورش) إلى أنه تم وصف هذا النوع من الموزاصوريات ”على أساس جمجمتين كاملتين وفكوك موثقة”.

وأوضح المصدر ذاته أن تم اختيار اسم (بلوريدينس) “نظرا لطول قادمة الفك العلوي الذي يضم صف من أسنان صغيرة مسننة ومعلقة تشبه أسنان الثعابين”. وتشير الجماجم إلى أن هذا النوع من السحالي كان طوله ما بين بين 5 و6 أمتار، بينما تشير المواد المرجعية إلى إمكانية بلوغه 10 أمتار.

وأضافت الدراسة أن العيون الصغيرة ل(بلوريدينس سيربينتيس) تؤكد ضعف رؤيته، حيث كان “يعتمد على حواس أخرى مثل اللمس والاستقبال الكيميائي للبحث عن الطعام، مثل الكثير من ثعابين البحر الحديثة”.

يذكر أن فريق دولي من الباحثين تمكن، شهر يناير الماضي، من اكتشاف سحلية بحرية بـ “أسنان سمك القرش” في المغرب، كانت تعيش في العصر الطباشيري منذ 72 إلى 66 مليون سنة.

وسلط هذا الاكتشاف الضوء “على التنوع الهائل للزواحف البحرية في الفوسفات بالمغرب، وذلك منذ 72 إلى 66 مليون سنة”.

(ومع)