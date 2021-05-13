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وطنية

“البام” يطالب بإرجاع 8000 طبيب من فرنسا

منذ 8 ساعات
كشف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي يعيش على صفيح ساخن، بسبب «منع» بعض نوابه، الذين يستعدون للترشح برموز حزبية جديدة، من طرح أسئلة شفوية في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية، (كشف) عن رقم مخيف يتعلق بالأطباء المغاربة الذين غادروا إلى الخارج. وأثار عادل بيطار، النائب البرلماني والموثق بالبيضاء،أكمل القراءة »


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منذ 8 ساعات
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