وطنية
“البام” يطالب بإرجاع 8000 طبيب من فرنسا
كشف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي يعيش على صفيح ساخن، بسبب «منع» بعض نوابه، الذين يستعدون للترشح برموز حزبية جديدة، من طرح أسئلة شفوية في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية، (كشف) عن رقم مخيف يتعلق بالأطباء المغاربة الذين غادروا إلى الخارج. وأثار عادل بيطار، النائب البرلماني والموثق بالبيضاء،أكمل القراءة »
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