الرياضة
9 سنوات لبناء قاعة رياضية ببنسليمان
اختلالات المشروع جرت الجماعة إلى الدرك الجهوي تفجرت فضيحة مدوية ببنسليمان، تتعلق بمشروع بناء قاعة رياضية وحمام عمومي بمركز العيون، بضواحي المدينة. وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المشروع صودق عليه في 2012، وظلت الأشغال متعثرة، رغم انطلاقها، بسبب ظهور تناف حول علاقة الشركة، بأحد نواب رئيس الجماعة، مازال نائباأكمل القراءة »
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