الرياضة
تفاصيل توقيف مسير مدى الحياة
لجنة الأخلاقيات أدانت غليظة بابتزاز لاعبات وأوقفت رئيسا آخر سنة أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبد الله غليظة، رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية، مدى الحياة، وغرمته عشرة ملايين. وكشفت لجنة الأخلاقيات، أول أمس (الثلاثاء)، أن غليظة ابتز لاعبات الفريق، عن طريق طلب مبالغ مالية،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.