ملف الصباح
الرياضة… مصير غامض
الجائحة شلتها وخبراء يتوقعون استئناف الأنشطة بعد مرحلة انتقالية تتطلب سنتين لم تسلم الرياضة الوطنية، كغيرها في مختلف بقاع العالم، من جمود وركود كبيرين، جراء الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ما جعل العديد من أنواعها مهددة بالانقراض والاندثار، بسبب الأزمة المالية وتداعيات الجائحة. وشكلت 2020 و2021 سنتي تحديات للرياضة المغربية،أكمل القراءة »
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