الرياضة
الزمامرة والمحمدية بملعب الزاولي
حسم نهضة الزمامرة في الملعب الذي سيحتضن مباراته أمام شباب المحمدية، بعد غد (السبت)، ضمن الدورة السابعة عشرة لبطولة القسم، باختيار ملعب العربي الزاولي بالبيضاء. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المكتب المسير للفريق الدكالي حصل على ترخيص مؤقت للاستقبال في هذا الملعب، وقام بإشعار لجنة البرمجة. وقال مصدر مسؤولأكمل القراءة »
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