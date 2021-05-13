ملف الصباح
السياحة… تفاؤل بالصيف
بوطيبة الخبير الاقتصادي قال إن المغرب سيجد صعوبة في منافسة دول رائدة كإسبانيا يتوقع مختصون عودة صعبة للسياحة المغربية بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، بسبب القرارات المرتجلة للحكومة بخصوص فرض الحجر أو رفعه، وأيضا معاناة الأسر المغربية ماليا. إلا أنه رغم هذه الإكراهات، يسود تفاؤل حول استعادة السياحة المغربية نشاطهاأكمل القراءة »
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