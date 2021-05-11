توزيع حافلات مدرسية لفائدة جماعات قروية بخريبكة

تم، أخيرا، توزيع 11 حافلة للنقل المدرسي على عدد من رؤساء بعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم خريبكة ، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقد ترأس مراسم حفل تسليم هذه الحافلات المدرسية عامل إقليم خريبكة عبد الحميد الشنوري، في ختام اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية الذي انعقد أخيرا.

ويتعلق الأمر ب5 حافلات اقتنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحافلتين هبة من الاتحاد الوطني لنساء المغرب، و4 حافلات هبة من المجمع الشريف للفوسفاط في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي.

وبهذه المناسبة تم تسليم 6 حافلات لكل من رؤساء جماعات بني زرنتل (دائرة أبي الجعد) وأولاد عزوز (دائرة خريبكة) وأولاد بوغادي (دائرة وادي زم) بمعدل حافلتين لكل جماعة.

كما تم توزيع الحافلات الخمس الأخرى على كل من جماعات بوخريص والشكران والرواشد وبئر مزوي والكفاف.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المبذولة الهادفة إلى الحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي.

وكانت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية قد صادقت أخيرا على 51 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 48 مليون درهم ، بمساهمة تمويلية من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تناهز 32 مليون درهم.