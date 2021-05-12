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وطنية

ثلث الأسواق الأسبوعية خارج المراقبة البيطرية

منذ 18 ساعة
دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكشف أعطابها وسبل تأهيلها جاء في دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية، حول الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، أن عددها يصل إلى 889 سوقا، منها 822 سوقا مفتوحا موزعة بين 792 جماعة قروية. وأشار معدو الدراسة إلى أن هذه المرافق تشكل المزود الرئيسيأكمل القراءة »


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منذ 18 ساعة
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