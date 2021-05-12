حوادث
سارقو “الإينوكس” والرخام ينهبون مقبرة مسيحية
اعتدوا على مدفن عائلة إيطالية بالحي المحمدي والشرطة فتحت تحقيقا للوصول إلى الجناة أخذ ممثلو الجاليات المسيحية بالمغرب علما بأحداث التخريب الجديدة التي شهدتها إحدى مقابر دفن موتاهم بالبيضاء، وتعرض أبواب للتكسير والنهب، كما اقتلعت صفائح التزيين من مكانها، وعبث السارقون بمحتويات مقابر ودور تؤوي مدافن عائلات معروفة، خاصة مدفنأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.