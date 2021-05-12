حوادث
النصب ببيانات شخصية
محتال طالب ضحاياه بوثائق هوياتهم لتوظيفهم فاستغلها في استخلاص أموال ضحايا آخرين أحالت الشرطة القضائية للمحمدية، الأحد الماضي، على النيابة العامة، نصابا وصف بالخطير، حير المصالح الأمنية على الصعيد الوطني وتسبب لضحاياه، أغلبهم شباب باحثون عن العمل، في متابعات قضائية ومذكرات بحث وطنية، بعد أن استغل بياناتهم الشخصية في عملياتأكمل القراءة »
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