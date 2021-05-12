حوادث
اعتقال “مخازنية” سهلوا تهريب طني مخدرات
استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بجرائم الأموال، زوال الأحد الماضي، إعداديا لـ 6 عناصر من القوات المساعدة بالحسيمة، للاشتباه في تورطهم في الارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات، بعدما أحيلوا عليه صباحا من قبل الوكيل العام. وأخر التحقيق التفصيلي معهم، فيما التمس الوكيل العام ذلك وإيداعهمأكمل القراءة »
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