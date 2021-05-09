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السعودية تؤكد إقامة الحج وفق ضوابط احترازية

منذ 12 ثانية
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General view of Kaaba as Muslim pilgrims keeping social distance perform Tawaf around it during the annual Haj pilgrimage amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in the holy city of Mecca, Saudi Arabia July 31, 2020. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنه تقرر إقامة شعيرة الحج لهذا العام (1442 هـ)، وفق ضوابط ومعايير صحية وأمنية وتنظيمية، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم لاحقا الكشف عن تفاصيل هذه الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة الحج ، والتي تروم الحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وفي بيئة آمنة.

وجدد البيان “حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة” مؤكدا أن المملكة تضع صحة وسلامة الإنسان فوق كل اعتبار.

منذ 12 ثانية
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